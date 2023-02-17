Федеральное агентство новостей №1

7 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tajana Bekov
    Видимо, денег много...Более 15 улиц в Х...
  • Фаина Юсупова
    Я давно про это предложения написала,хватит дрожать в тени от Америки Запада всем странам котрые не наводят этих твар...Соловьев призвал ...
  • radiofree RF
    События на Украин...

Юный житель Мордовии пострадал по вине таксиста

Юный житель Мордовии пострадал по вине таксиста

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разбираются в обстоятельствах ДТП в Рузаевке. Как пояснили в ведомстве, ранним утром в Рузаевке на улице Ухтомского произошел досадный инцидент по вине 37-летнего таксиста, перевозившего 16-летнего подростка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх