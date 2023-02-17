Юный житель Мордовии пострадал по вине таксиста

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разбираются в обстоятельствах ДТП в Рузаевке. Как пояснили в ведомстве, ранним утром в Рузаевке на улице Ухтомского произошел досадный инцидент по вине 37-летнего таксиста, перевозившего 16-летнего подростка.