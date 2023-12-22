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Сергей Соседов рассказал о планах после ухода из шоу «За гранью»: «Буду петь»

Сергей Соседов рассказал о планах после ухода из шоу «За гранью»: «Буду петь»

Ведущий программы “За гранью” Сергей Соседов завершил свою работу в рамках шоу 9 декабря. Шеф-редактор проекта попрощалась с ним, сообщив, что у руководства канала НТВ больше нет нужды в его услугах.

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Комментарии
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Silver Kont
Мало на эстраде что ли пидарасов, так ещё один лезет?  Развелось пидарасов немерено, пора уже отстреливать....
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