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Видео с унижением школьницы разлетелось по соцсетям — прокуратура начала проверку

Видео с унижением школьницы разлетелось по соцсетям — прокуратура начала проверку

В Михайловке Волгоградской области разошлось видео с унижением 12-летней школьницы. На кадрах девочке дают пощечину, а затем на улице заставляют встать на колени и извиняться.

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