Китай нам не указ. Набиуллина раскритиковала действия Пекина

Вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметилась очередным удивительным заявлением, в котором подвергла критике денежно-кредитную политику Китая, сказав, что такой опыт нам не просто не подходит, но его применение будет шагом назад.
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