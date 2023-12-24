Марафон: предыстория, сражение и стереотипы

Одна из множества картин, демонстрирующая прогреческий взгляд на Марафонское сражение и вряд ли отражающая его реалии Наследники ЭламаВ статье «Иран и Армения в контексте истории и современности» я обещал рассказать о греко-персидских войнах не с проэллинских позиций.