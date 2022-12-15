16 декабря: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

16 декабря – 350 день года, до Нового года осталось 15 дня. Узнать больше о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в подборке Тульской службы новостей Приметы • День Иоанна Молчальника • Если дрова трещат в печи – скоро наступят морозы • Услышать чириканье снегиря – к оттепели • Если теплая земля покрылась снегом, следующий год будет неурожайным Родились в этот день • 1866 – русский художник и основоположник абстракционизма Василий Кандинский • 1872 – русский военачальник и политик Антон Деникин • 1886 – первый российский чемпион по конькобежному спорту Николай Струнников • 1901 – генерал армии и Герой Советского Союза Николай Ватутин • 1915 – русский композитор и пианист Георгий Свиридов • 1918 – актриса театра и кино Нина Алисова • 1932 – народный артист СССР Родион Щедрин • 1948 – советский и российский телеведущий Юрий Николаев • 1956 – советский и российский журналист Михаил Кожухов 16 декабря: праздники в России • День покорения вершин • День лохматых • Иван Молчальник • День мировой немоты и тишины • День еды, покрытой шоколадом • День аутсайдера 16 декабря в истории России • 1237 – хан Батый начал осаду Рязани.