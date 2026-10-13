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Киев опасается появления у России нового реактивного дрона-камикадзе «Герань-6»

Киев опасается появления у России нового реактивного дрона-камикадзе «Герань-6»

Россия в следующем году начнёт массовое применение новой модификации реактивного дрона-камикадзе «Герань-6», способного наносить удары по всей территории Украины.

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