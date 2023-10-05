Культуромания
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Культуромания

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Дело в отношении рэпера Oxxxymiron* рассмотрит суд в Петербурге

Дело в отношении рэпера Oxxxymiron* рассмотрит суд в Петербурге

В четверг Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административное дело в отношении рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров*), которого обвиняют в обвинение в нарушении требований, предъявляемых к иноагентам.

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Комментарии
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А Кудасов
А просто бы пустить по кругу пинками под зад. Очень действенно и улыбка станет без надобности.
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