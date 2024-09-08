Зарплаты женщин в Японии составляют 70–80% от зарплат мужчин

Японки, работающие в прошлом году полный рабочий день, получали заработную плату, составляющую 70–80% от той, которую получали их коллеги-мужчины, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается страна в достижении гендерного равенства на рабочих местах, сообщает 8 сентября деловое агентство Kyodo News.