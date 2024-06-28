Из-за сильного дождя Екатеринбург встал в 9-балльных пробках

Екатеринбург оказался парализован сильнейшим ливнем. Сервис «Яндекс. Карты» оценил ситуацию на дорогах уральской столицы в 9 баллов из 10, что указывает на крайне высокую загруженность городских магистралей.
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