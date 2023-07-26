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Минздрав предложил внести в перечень ПКУ препараты для прерывания беременности. Что это изменит?

Минздрав предложил внести в перечень ПКУ препараты для прерывания беременности. Что это изменит?

Минздрав России предложил внести препараты мизопростол и мифепристон, которые применяются в том числе для прерывания беременности, в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ).

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