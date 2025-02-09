Фэй-Фэй Ли говорит, что политика в области искусственного интеллекта должна основываться на «науке

Фей-Фей Ли, компьютерщик из Стэнфорда и основательница стартапа, которую иногда называют «крестной матерью ИИ», изложила «три фундаментальных принципа для будущего разработки политики в области ИИ» в преддверии саммита AI Action Summit, который состоится на следующей неделе в Париже.