Фэй-Фэй Ли говорит, что политика в области искусственного интеллекта должна основываться на «науке

Фей-Фей Ли, компьютерщик из Стэнфорда и основательница стартапа, которую иногда называют «крестной матерью ИИ», изложила «три фундаментальных принципа для будущего разработки политики в области ИИ» в преддверии саммита AI Action Summit, который состоится на следующей неделе в Париже.
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