Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве испугались побега целого села за границу

В Киеве испугались побега целого села за границу

Украинцы все чаще вынуждены прибегать к «спорным действиям» из-за произвола военкоматов. По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, властям необходимо задуматься как действовать в случае организованного побега целого села за границу.

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