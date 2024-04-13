В правительстве РФ прорабатывают новый налог

В России планируется трансформация курортного сбора в туристический налог. Инициатива исходит от правительства и направлена на повышение эффективности использования средств, получаемых от туризма, для развития туристической инфраструктуры страны.
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