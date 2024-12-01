Песков опроверг, что Путин якобы демонстративно опоздал на встречу саммита G8

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, что президент Российской Федерации Владимир Путин якобы демонстративно опоздал на одну из встреч саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году.
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