Релиз Resident Evil 7 на iPhone 15 Pro обернулся провалом На ПК и домашних консолях хорро...

Релиз Resident Evil 7 на iPhone 15 Pro обернулся проваломНа ПК и домашних консолях хоррор-шутер от первого лица Resident Evil 7 стал настоящим хитом (13,3 млн копий за семь лет), чего о вышедшей недавно версии игры для iPhone 15 Pro сказать не получится при всём желании.