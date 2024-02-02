Космический самолет компании Sierra Space успешно прошел первое испытание NASA

Космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space, предназначенный для дозаправки Международной космической станции (МКС), успешно прошел первую серию испытаний NASA, сообщили представители американского космического агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии