Это их мы должны пожалеть и им паспорта вертолетом?

Evgenija Palette

Как можно было ДОПУСТИТЬ врачей-иноверцев в поликлиниках? Нос плюский, глаз узкий, сам - "русский"... Как можно рассказать такой зверюшке о боли, о своих проблемах, как можно раздеться перед ней ( или перед ним), чтобы он мог тебя "послушать"... Как можно ОБЩАТЬСЯ НА ТАКИЕ, ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ, ТЕМЫ С ЧЕЛОВЕКОМ, говорящим на другом языке, и сверлящим тебя узким черным глазом, ПОДЕРНУТЫМ ПРОВАНСКИМ МАСЛОМ? Пусть эти деятели в высоких кабинетах от медицины ОБЪЯСНЯТ ЭТО ЛЮДЯМ!!!