Юрий Кот Дело экс-педиатра одной из московских поликлиник получило продолжение: Надежда Буянова отправлена в СИЗО.
Это их мы должны пожалеть и им паспорта вертолетом?
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Надо быть такими,как украинцы.Жесткими к противнику.
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8 час.
Evgenija Palette
Как можно было ДОПУСТИТЬ врачей-иноверцев в поликлиниках? Нос плюский, глаз узкий, сам - "русский"... Как можно рассказать такой зверюшке о боли, о своих проблемах, как можно раздеться перед ней ( или перед ним), чтобы он мог тебя "послушать"... Как можно ОБЩАТЬСЯ НА ТАКИЕ, ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ, ТЕМЫ С ЧЕЛОВЕКОМ, говорящим на другом языке, и сверлящим тебя узким черным глазом, ПОДЕРНУТЫМ ПРОВАНСКИМ МАСЛОМ? Пусть эти деятели в высоких кабинетах от медицины ОБЪЯСНЯТ ЭТО ЛЮДЯМ!!!
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8 час.
Alex Nемо
Не забыть бы лишить гражданства и депортировать.
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1 час.
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