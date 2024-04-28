Театр абсурда
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Театр абсурда

8 772 подписчика

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Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Пусть и дальше целуются с Европой.Это преступление
  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Газовый Гоп-Стоп....
  • ninikooo Митусова
    Украинцы показали себя с худшей стороны, когда молодежь и старики « зиговали» на Майдане и расправлялись с « беркутов...Спаси, Сохрани и ...

Это их мы должны пожалеть и им паспорта вертолетом?

Это их мы должны пожалеть и им паспорта вертолетом?

Юрий Кот Дело экс-педиатра одной из московских поликлиник получило продолжение: Надежда Буянова отправлена в СИЗО.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Надо быть такими,как украинцы.Жесткими к противнику.
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8 час.
Evgenija Palette
Как можно было ДОПУСТИТЬ врачей-иноверцев в поликлиниках? Нос плюский, глаз узкий, сам - &quot;русский&quot;... Как можно  рассказать такой зверюшке о боли, о своих проблемах, как можно раздеться перед ней ( или перед ним), чтобы он мог тебя &quot;послушать&quot;... Как можно ОБЩАТЬСЯ НА ТАКИЕ, ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ, ТЕМЫ С ЧЕЛОВЕКОМ, говорящим на другом языке, и сверлящим тебя узким черным глазом, ПОДЕРНУТЫМ ПРОВАНСКИМ МАСЛОМ? Пусть эти деятели в высоких кабинетах от медицины ОБЪЯСНЯТ ЭТО ЛЮДЯМ!!!
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8 час.
Alex Nемо
Не забыть бы лишить гражданства и депортировать.
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1 час.

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