Депутат Бессараб разъяснила порядок выплат ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы автоматически, без заявлений и предоставления каких-либо данных в смс-сообщениях и звонках, сообщила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб изданию РИА Новости.
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