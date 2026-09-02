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Царьград

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Путин открыл филиалы центра "Воин" на Дальнем Востоке и в Карелии

Путин открыл филиалы центра "Воин" на Дальнем Востоке и в Карелии

Президент Владимир Путин посетил открытие филиалов центра "Воин" на Дальнем Востоке и в Карелии. Курсанты получили напутствие от главы государства.

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