Жителей украинского Ровно приглашали на церемонию прощания с польскими «цивильными волонтёрами», так на Украине называют иностранных наемников, которые были ликвидированы в Курской области, тем самым признав их участие в украинской «операции» в российском регионе.
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