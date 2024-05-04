Kia показала первые фотографии обновлённого электрокроссовера EV6

Представленный в 2021 году электромобиль Kia EV6 слишком молод для смены поколений, но достаточно стар для планового обновления, которое, согласно анонсу южнокорейского автопроизводителя, состоится уже в текущем году.
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