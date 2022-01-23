Поводом для британских санкций против России станет и «марионеточный режим» в Киеве

При этом вице-премьер заверил, что вероятность отправки британский военных в Украину в любом случае крайне мала Фото: Global Look Press Доминик Рааб Вице-премьер правительства Великобритании Доминик Рааб, ране возглавлявший Министерство иностранных дел, заявил в эфире телеканала Sky News, что британские войска с высокой долей вероятности не отправятся в Украину в случае нападения России, однако в остальном Киев может рассчитывать на поддержку Лондона, как в вопросе санкций, так и относительно поставок оружия «для обороны».