Закон и Порядок

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Поводом для британских санкций против России станет и «марионеточный режим» в Киеве

Поводом для британских санкций против России станет и «марионеточный режим» в Киеве

При этом вице-премьер заверил, что вероятность отправки британский военных в Украину в любом случае крайне мала Фото: Global Look Press Доминик Рааб Вице-премьер правительства Великобритании Доминик Рааб, ране возглавлявший Министерство иностранных дел, заявил в эфире телеканала Sky News, что британские войска с высокой долей вероятности не отправятся в Украину в случае нападения России, однако в остальном Киев может рассчитывать на поддержку Лондона, как в вопросе санкций, так и относительно поставок оружия «для обороны».

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