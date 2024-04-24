Татарстанда кабат яңгыр, боз һәм көчле җил көтелә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-kabat-yangyr-boz-ham-kocle-il-kotela-5886670.
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Татарстанда кабат яңгыр, боз һәм көчле җил көтелә: https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanda-kabat-yangyr-boz-ham-kocle-il-kotela-5886670.