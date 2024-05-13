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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о генменеджере «Трактора» Волкове: «Не понимаю, как третий вратарь может «казнить» тренеров – Рябыкина, Заварухина. Бессмыслица!»

«Менеджера Волкова запомнил еще по «Авангарду», когда он не дал работать Рябыкину, а затем пошел в прессу и заявил о своей отставке.

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