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Магнитную бурю ждут 10 марта, возмущения геомагнитного поля Земли начнутся накануне

Магнитную бурю ждут 10 марта, возмущения геомагнитного поля Земли начнутся накануне

Следующая неделя начнется с магнитной бури. Это следует из прогноза, опубликованного 8 марта на Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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