Хинштейн раскрыл подробности операции «Труба» в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о подвиге российских военных, которые смогли прорваться в тыл ВСУ в районе Суджи, пройдя к позициям противника через незадействованный газопровод, организовав так называемую операцию «Труба».
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