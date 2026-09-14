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Медицина 2.0

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Едва заметные изменения ногтей могут быть признаком скрытого заболевания

Едва заметные изменения ногтей могут быть признаком скрытого заболевания

Иногда скрытые, менее заметные проблемы со здоровьем проявляются через взаимосвязанные изменения в организме, которые появляются еще до появления каких-либо явных симптомов.

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