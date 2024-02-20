Актриса, дизайнер и принцесса Ира фон Фюрстенберг скончалась в возрасте 84 лет

Принцесса Ира фон Фюрстенберг умерла в Риме. Её карьера актрисы началась в 1960-е годы, когда она сыграла роли в таких фильмах, как “Бесподобный”, “Тайна в золотых чулках” и “Я убил Распутина”, пишет пишет “Российская газета”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии