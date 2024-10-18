Глава МИД Великобритании посетит Китай с официальным визитом

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в период с 18 по 19 октября будет находиться в Китае с официальным визитом, объявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.