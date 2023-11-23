CYBERSTEEL представила на выставке «Металл-Экспо’2023» уникальную продукцию

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. CYBERSTEEL, ведущий поставщик бесшовных нержавеющих труб, представила на 29-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» в Москве высокотехнологичную трубную продукцию из нержавеющей стали и титанового сплава для наукоемких отраслей экономики.
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