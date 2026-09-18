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Спорт Уик-Энд

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«Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны!» - Евгений Ловчев

«Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны!» - Евгений Ловчев

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о шансах красно-белых на чемпионство в сезоне-2026/2027.

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