«Не поверили в европейские сказки»: об итогах референдума и выборов в Молдавии В Молдавии подводят итоги выборов президента и референдума по внесению изменений в конституцию.
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«Не поверили в европейские сказки»: об итогах референдума и выборов в Молдавии В Молдавии подводят итоги выборов президента и референдума по внесению изменений в конституцию.
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