Почему Германия так настойчиво добивается передачи американских военных технологий? В чём суть ловушки ресурсного истощения, в которую попал Запад? Почему Украина демонстрирует катастрофу, которая может постичь весь Запад? И почему США теряют авторитет, даже сохраняя военную мощь? Германия просит технологии, а получает меморандум Германия расширяет военное сотрудничество с Соединёнными Штатами.
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