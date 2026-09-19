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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Запад сам загнал себя в ловушку ресурсного истощения

Ростислав Ищенко: Запад сам загнал себя в ловушку ресурсного истощения

Почему Германия так настойчиво добивается передачи американских военных технологий? В чём суть ловушки ресурсного истощения, в которую попал Запад? Почему Украина демонстрирует катастрофу, которая может постичь весь Запад? И почему США теряют авторитет, даже сохраняя военную мощь? Германия просит технологии, а получает меморандум Германия расширяет военное сотрудничество с Соединёнными Штатами.

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