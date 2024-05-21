Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.