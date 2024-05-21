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Русская весна

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Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине

Медведев предостерег нейтральные страны от участия во встрече по Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал нейтральные страны, собирающиеся принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, понять, что участие во встрече будет означать отказ от нейтральной позиции и принятие стороны бандеровского режима, а также, что эти действия будут оценены Россией и повлияют на отношения в будущем.

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