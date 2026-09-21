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Царьград

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«Единая Россия» лидирует в большинстве округов Сибири после выборов

«Единая Россия» лидирует в большинстве округов Сибири после выборов

По предварительным данным обработки протоколов, в большинстве одномандатных округов Сибирского федерального округа лидируют кандидаты от «Единой России», однако в трёх округах — Искитимском, Братском и Москаленском — первое место занимают представители других партий.

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