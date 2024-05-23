Электромобили и гибриды врезаются в пешеходов вдвое чаще обычных машин

Сегодня электромобили и, в меньшей степени, гибриды активно „наступают“ на ДВС-мобили. За 2023 год 15,8% всех новых машин на планете пришлось на чистые электромобили (10 миллионов штук) и гибриды (4,8 миллиона штук).
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