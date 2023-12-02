Расшифровываем тайные послания в мессенджерах и делаем вывод, насколько сильно вы нравитесь мужчине.

﻿﻿Тот факт, что мужчины воспринимают текстовые сообщения иначе, чем женщины, неудивителен, но как узнать, что один из них влюблен в вас? Было бы хорошо, если бы каждый мог четко и ясно выражать свои чувства, но, к сожалению, большинство не знает, как это сделать.