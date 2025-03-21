Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Буданова* объявили в розыск по делу об атаках БПЛА по регионам России

Буданова* объявили в розыск по делу об атаках БПЛА по регионам России

Начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*, командующего военно-морскими силами страны Алексея Неижпапу и бывшего командующего воздушными силами Николая Олещука объявили в розыск за организацию атак на российские регионы, в том числе на Курскую область, при помощи беспилотников.

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