Новая мера господдержки для выращивания овощей появилась в регионе

Подробнее о состоянии и перспективах развития овощеводства, самообеспеченности региона овощами защищенного грунта, а также о новой субсидии «Возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания» 29 мая в рамках пресс-тура рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов на предприятии ООО «Экосервис-Агро».