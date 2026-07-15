МВД признало девушку из Нижнего Тагила виновной в покушении на убийство

Суд в Нижнем Тагиле признал 20-летнюю жительницу города виновной в покушении на убийство знакомого. Инцидент произошел 7 июля 2025 года, когда молодая женщина нанесла своему знакомому ножевое ранение в шею.
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