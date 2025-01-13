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Царьград

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Взрыв в Сумах: эскалация после инцидента на Крымском мосту

Взрыв в Сумах: эскалация после инцидента на Крымском мосту

Во вторник в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Ранее взрыв произошел в Киеве после ударов российских сил по украинской инфраструктуре.

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