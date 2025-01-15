Офицеров разнесло на куски: ракетным ударом уничтожен штаб ВСУ с командованием Курской операцией в Сумах, тревога ревет на Западной Украине, ожидают выход крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 15 января Юлия СоколоваРакетным ударом уничтожен штаб бандеровцев в Сумах.