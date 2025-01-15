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Офицеров разнесло на куски: ракетным ударом уничтожен штаб ВСУ с командованием Курской операцией в Сумах, тревога ревет на Западной Украине, ожидают выход крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 15 января

Офицеров разнесло на куски: ракетным ударом уничтожен штаб ВСУ с командованием Курской операцией в Сумах, тревога ревет на Западной Украине, ожидают выход крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 15 января

Офицеров разнесло на куски: ракетным ударом уничтожен штаб ВСУ с командованием Курской операцией в Сумах, тревога ревет на Западной Украине, ожидают выход крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 15 января Юлия СоколоваРакетным ударом уничтожен штаб бандеровцев в Сумах.

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