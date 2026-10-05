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ИА Регнум

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Путин: ИИ должен помогать учителям, а не упрощать обучение до нажатия кнопок

Путин: ИИ должен помогать учителям, а не упрощать обучение до нажатия кнопок

Искусственный интеллект нужно применять для облегчения работы учителей, но нельзя сводить обучение к нажатию кнопок, допускать ухудшение образовательного процесса.

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