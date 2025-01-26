Серьёзно накалившаяся обстановка в Словакии, когда проукраинские силы, поддерживаемые местной оппозицией и европейскими милитаристами, явно нежелающими прекращения войны на востоке, вывели на площади крупнейших городов страны около 85 тысяч человек – в Братиславе (60 тысяч), в Кошице (15 тысяч) и в Банска-Бистрице (10 тысяч), – помимо демонстрации того, что европейские глобалисты не остановятся ни перед чем ради достижения своей цели: война с Россией (в которой они, разумеется, рассчитывают победить), стала, по сути, точкой пересечения некой «красной линии», о возможности нарушения которой никто не мог даже подумать.