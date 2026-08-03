Футбольная ассоциация Уэльса первой выступила против переизбрания Инфантино на пост главы ФИФА

Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) стала первой национальной федерацией, которая публично объявила об отзыве поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии