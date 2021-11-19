В Белом доме рассказали об инициативах США по Конвенции о запрете биооружия

Ряд инициатив, направленных на укрепление Конвенции о запрещении биологического оружия выдвинут США, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в документе, 19 ноября опубликованном на сайте Белого дома.
Ряд инициатив, направленных на укрепление Конвенции о запрещении биологического оружия выдвинут США, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в документе, 19 ноября опубликованном на сайте Белого дома.
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