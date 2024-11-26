«Тосочка» разбила ВСУ в районе Шахтерского. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки войск «Восток» нанесли удар термобарическими боеприпасами по позициям ВСУ на Шахтерском участке южно-донецкого направления.
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