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Депутата Ивановской облдумы Сергея Шестухина исключат из партии?

Активист по жизни Шестухин партию попутал. На заседании Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» в Ивановской области 3 марта 2022 года рассмотрели личное дело члена Совета, депутата Областной думы Сергея Шестухина.

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