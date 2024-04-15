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Иностранцам предстоит ответить по закону

Иностранцам предстоит ответить по закону

В Голышмановском районном суде состоялся процесс по рассмотрению уголовного дела, возбуждённого в отношении двух граждан, которым предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

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