Иностранцам предстоит ответить по закону

В Голышмановском районном суде состоялся процесс по рассмотрению уголовного дела, возбуждённого в отношении двух граждан, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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